الفلبين تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

سجلت الفلبين،33 ألفًا و169، إصابة فيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات نحو 3 ملايين حالة.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 145 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفًا و293 حالة.
أكدت الوزارة الفلبينية تسجيل البلاد حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.
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