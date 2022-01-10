خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 Sibs وشروط التسجيل

خطوات وشروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث إن ذلك يعد أحد أهم الاشياء التى يتم البحث عنها فى الفترة الحالية بشكل كبير، من قبل العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يحصلون على الشروط الجديدة لنظام الضمان المطور بعد تعديل النظام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن نظام تمويلي مقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدد من الفئات فى المجتمع السعودي، وذلك لتقديم لهذه الفئات دخل شهري مناسب لمساعدتهم على تحسين حالتهم المالية والاجتماعية، ويتم صرف هذا المعاش بشكل شهري لكل من ينطبق عليهم شروط التقديم.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تم وضع عده شروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة، وذلك لتنظيم الحصول على المعاش، وهذه الشروط تتلخص فى السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون سن المتقدم للحصول على المعاش لا يقل عن 35 سنة.

يجب إن يكون المتقدم غير مسجل فى معاشات أخري من التي تقدمها الحكومة فى المملكة.

إن يكون مستقل السكن وغير مقيم فى مراكز الأيواء بالمملكة.

يشترط إن لا يكون لدية سجل تجاري.

يشترط إن يكون ملتزم بشروط التعليم والصحة التي فرضتها المملكة.

إن يكون المتقدم ليس لدية مشروع يساعد على الربح.

خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتم مرحلة التسجيل فى المعاش إلكترونياً، من خلال منصة الدعم والحماية التى وفرتها المملكة لهذا المعاش، ويتم التسجيل عبر أتباع الأتي: