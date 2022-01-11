جعجع: المعركة الانتخابية هي للتخلص من الواقع المزري لتحالف حزب الله والتيار

دوت الخليج :- أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية، منوها بأنها معركة إنقاذ لبنان ومعركة التخلص من"الواقع المزري لتحالف حزب الله والتيار"

ودعا جعجع في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار "المجلس المركزي" في حزب القوات، إلى "إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، وإنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب الى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية، كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني".

واعتبر جعجع أن هذه "المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلُّص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر ومن معهما".

وأكد أن "فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها، وأوصلت البلد إلى الانهيار".

كما دعا جعجع الناس إلى تحمل المسؤولية في هذه المعركة "لأنهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنم التي نعيشها اليوم، وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض، على الأقل للسنوات الأربع المقبلة"، وشدد على أن هذه المعركة "مصيرية، وعلى هذا الأساس يجب أن نحضِّر لها بكل قوتنا، لأن هذه الانتخابات هي الطريق الأساسي لاستعادة لبنان من القعر الذي هو فيه وإنقاذه من جهنم التي وضعوه فيها".

وأضاف: أنه "لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان، وهي ليست القوات اللبنانية وحدها، بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط".

المصدر: RT