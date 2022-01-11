الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكوفيد-19

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الاثنين، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، لكنه بصحة جيدة.

وأوضح متحدث رسمي أن لابيد، الذي يرأس أكبر حزب في الحكومة، رهن العزل في بيته.

وكتب لابيد على تويتر يقول: "أشعر بأني على ما يرام لأني حاصل على التطعيم. اذهب واحصل على التطعيم والتزم بالكمامة، وسنعبر تلك المرحلة معا".

ولابيد هو المخطط الرئيسي في تشكيل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ومن المقرر أن يتولى منصب رئيس الوزراء العام المقبل في اتفاق للتناوب على المنصب مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.