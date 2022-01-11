بريطانيا تحث النساء الحوامل من أجل الحصول على لقاح كورونا فورا

وقالت "الحكومة" - بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - إن لقاحات كوفيد-19 آمنة للنساء الحوامل وليس لها أى تأثير على الخصوبة.
واستشهدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإحصاءات أظهرت أن 96.3 ٪ من النساء الحوامل اللائى تم إدخالهن إلى المستشفى مصابات بأعراض كورونا بين مايو وأكتوبر لم يتم تلقيحهن، وأن ثلثهن بحاجة إلى دعم تنفسى.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن حوالى 20٪ من النساء اللواتى يدخلن المستشفى مصابات بالفيروس بحاجة إلى الولادة المبكرة لمساعدتهن على التعافي، و 20٪ من أطفالهن بحاجة إلى رعاية فى وحدة حديثى الولادة.
وقالت الوزارة إنه منذ أبريل 2021، تلقت حوالى 84 ألف امرأة حامل جرعة واحدة، وتلقّت أكثر من 80 ألفًا جرعتين من لقاح كوفيد -19.
وأضافت الدكتورة جين جاردين، من الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، وهى حامل فى شهرها السابع ولديها حقنة معززة لكوفيد-19: "بصفتى طبيبة وأم حامل، يمكننا الآن أن نكون واثقين جدًا من أن تطعيم كوفيد-19 يوفر أفضل حماية ممكنة لك ولجنينك من هذا الفيروس".
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