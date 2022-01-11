بايدن يدعو لمواجهة الانتهاكات واحتجاز المواطنين فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، فى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، إلى مواجهة انتهاكات إثيوبيا والتى من بينها احتجاز مواطنين، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".





وقال البيت الأبيض، فى بيان إن بايدن أشاد، بإفراج أديس أبابا عن سجناء سياسيين وناقش طرق تسريع الحوار وإنهاء القتال فى إثيوبيا، مؤكدا الحاجة إلى مواجهة المخاوف المتعلقة بانتهاكات فى إثيوبيا وبينها احتجاز مواطنين فى ظل حالة الطوارئ. كما أعرب بايدن، وفقا لبيان البيت الأبيض، عن "قلقه إزاء استمرار الأعمال العدائية فى إثيوبيا وبينها ضربات جوية تسببت فى سقوط ضحايا مدنيين".

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