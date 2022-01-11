الديوان الملكي الهاشمي rhc.jo لطلب المساعدات المالية والإعانات العاجلة للأسر والأفراد الأردنيين والذين يتقدموا بطلبات استغاثة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن والذي لا يرد سائلا إليه ويقوم على خدمة أبناء الوطن، كما أن الديوان الملكي الهاشمي له ميزانيته المراقبة من مجلس النواب والتي يتم الموافقة عليها حسب الميزانية العامة للملكة، ويتم تقديم العديد من المشروعات الغصلاحية والتي تهدف لدعم المواطن وتقديم الخدمات الأفضل له عن طريق المشروعات التنموية.

الديوان الملكي الهاشمي rhc.jo طلب مساعدة جديدة 2022 وعنوان التراسل الرسمي للدعم المالي

يقوم العديد من ابناء الوطن بالرغبة في الحصول على المساعدات المالية ودعم العديد من السلع، وخاصة استكمال نفقات العلاج أو التعليم أو طلب نفقات الزواج وما إلى ذلك، وذلك نظرا لتداعي الظروف الاقتصادية في جميع الدول بسبب تراجع فرص العمل وانتشار فيروسات كرونا الذي تطلب العديد من الإجراءات والاحترازات وبالتالي كثير من النفقات، ويرهق كاهل المواطن النفقات الكثيرة الدخل القليل ويكون الغنفاق في الأمور العاجلة مثل العلاج من أهم ما يزيد الإرهاق على كاهله.

شروط الحصول على الدعم المالي من الديوان الملكي الهاشمي

لابد أن يكون المتقدم من الجنسية الأردنية فقط.

يتم التراسل عبر القنوات الرسمية والتي تتم إتاحتها للمواطن.

يكون على الراغب في سداد نفقات العلاج تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

يتم حضور أحد اقارب صاحب الطلب، أقارب من الدرجة الأولى، إلى مقر الديوان الملكي.

نموذج طلب مساعدة مالية مقدم إلى جلالة الملك

يتم تقديم نموذج عام لشكل الطلبات الخاصة بالدعم، ويكون شكل الطلب مذكور فيه العديد من الاساسيات: