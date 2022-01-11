فرنسا تسجل متوسطا يوميا قياسيا جديدا بإصابات كورونا

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن فرنسا سجلت ما يقرب من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى مستوى مرتفع جديد عند 269614، وهو اليوم الرابع عشر على التوالي الذي يشهد ارتفاعا.

وعادة ما تشهد الإصابات الجديدة المسجلة يوم الاثنين من كل أسبوع انخفاضا حادا بسبب التأخر في الإبلاغ عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع. وفي الأيام السبعة الماضية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليوم الواحد 300 ألف حالة ثلاث مرات و296 ألفا، الأحد.

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