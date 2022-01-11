كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا تجاه هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "يونهاب"، يأتى ذلك عقب إعلان كوريا الشمالية، يوم الخميس الماضى، نجاح تجربتها لإطلاق صاروخ فرط صوتى يوم الثلاثاء 5 يناير الجارى، بعد مرور ثلاثة اشهر على إعلان بيونج يانج لأول مرة عن تلك الأسلحة.

وتعد هذه التجربة الصاروخية الأولى لكوريا الشمالية فى العام 2022، حيث قاطع الصاروخ مسافة 700 كيلومترًا وأصاب هدفه بدقة، وفقًا للإعلام الكورى الشمالى.

الأزمة بين كوريا الشمالية واليابان

وعبر مجلس الأمن القومى فى كوريا الجنوبية عقب اجتماع طارئ عن "القلق إزاء عملية الإطلاق"، حسبما جاء فى بيان لمكتب الرئيس.

من جهته، قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إنها "على الأرجح تجربة إطلاق صاروخ باليستى".

وأضاف فى تصريحات لصحفيين: "من المؤسف حقًا أن تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ منذ العام الماضى"، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية بصدد تحليل التفاصيل، ومنها عدد الصواريخ التى قد تكون أطلقت.