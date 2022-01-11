تويوتا انوفا 2022 أفضل سيارة للعائلة السعودية سعرها ومواصفتها

مواصفات تويوتا انوفا 2022 والتي أعلنت عنها الشركة اليابانية تويوتا من خلال بيان رسمي، فهذه السيارة واحدة من سيارات فئة MPV العائلية، وقد سعت شركة تويوتا جاهدة على تزويد هذه السيارة بالمزيد من المميزات والأداء الأقوي من النوع السابق، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بإجراء تحديثات على المقصورة الداخلية و التصميم الخارجي للسيارة من أجل إضفاء مظهراً أكثر أناقة وجاذبية، مع تحديثات في الحافات وإضافة الكثير من مزايا الترفيه والسلامة والأمن.

التصميم الداخلي لسيارة تويوتا انوفا 2022

تأتي المواصفات الداخلية لهذه السيارة بالعديد من المميزات الرائعة والتي تجعلها واحدة من أفضل السيارات العائلية ومنها الآتي:

تزن هذه السيارة 2390 كيلوغرامً، ويبلغ طولها 4.753 مترًا، وعرضها 1.83 مترًا.

طول قاعدة عجلات تويوتا انوفا يبلغ 2.75 مترًا،

السيارة من الداخل واسعة حيث أن المقاعد يمكنها استيعاب 6 أو 7 أشخاص وهذه واحدة من أهم الأمور التي يبحث عنها الجميع عند شراء سيارة عائلية .

مجهزة بمقاعد بغطاء جلدي عالي الجودة، ولها تصميم داخلي رياضي.

توفير شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات وشحن لاسلكي للهاتف المحمول ومشغل

أقراص مضغوطة و MP3 وراديو ومدخل USB و AUX و Bluetooth ومقبس V12 أمامي كلها متضمنة في الداخل.

توفير مجموعة من الأدوات الرقمية تضم نظام معلومات وعدادات جديدة.

مكيف هواء بمقعد خلفي وفتحات مرايا جانبية بالإضافة إلى إشارة انعطاف وضوء في صندوق السيارة الخلفي.

التصميم الخارجي للسيارة تويوتا انوفا 2022

تأتي التصميمات الخارجية كالتالي: من الامام مزودة بشبكة سوداء والمصابيح الامامية للسيارة LED.

تم تحديث لمسات الكروم على الهيكل الأمامي، وتضم السيارة مصابيح ضباب ذات حجم صغير كما انها تأتي بتصميم جديد يأخذ شكل المثلث.

مزودة بعجلات رياضية فضية جديدة قياس 16 إنش.

عوامل الأمان في Toyota Innova 2022

يتم تضمين العديد من تدابير السلامة والأمن في السيارة، بما في ذلك ما يلي:

كاميرا معدة للرؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

مزودة بفرامل مانعة للانغلاق ومزودة بنظام تتبع الإطارات.

يتوفر أيضًا نظام مساعدة عند بدء تسلق التلال ومجسات للمحاذاة.

نظام مثبت السرعات كما يوجد بها جهاز مكافحة السرقة.

قوة محرك تويوتا انوفا 2022

تتوفر 2022 Innova بثلاثة اختيارات خاصة بالمحرك ، وكلها مرتبطة إما بناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتك بـ 6 سرعات مع دفع خلفي.

تعمل السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات ينتج 139 حصانًا بسعة 2 لتر (2000 سم مكعب).

سعر سيارة تويوتا إنوفا 2022 في السعودية والإمارات

أصدرت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، أسعار تويوتا إنوفا 2022 في السوق، وهو نفس سعر سيارة تويوتا أفالون 2022: