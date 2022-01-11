نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج طلاب الكويت 2021-2022 للثانوي والمتوسط عبر موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج طلاب الكويت 2021-2022، هو أحد أهم الروابط وعمليات البحث في محرك بحث جوجل ، حيث يبحث جميع الطلاب ، ذكورا وإناثاً وأولياء الأمور عن نتائج الفصل الدراسي الأول 2021/2022 للمرحلتين الثانوية والمتوسط وذلك عقب الانتهاء من الاختبارات، فقد تم إجراء الامتحانات بعد اتخاذ جميع المتطلبات والاحتياطات المتشددة التي أوصت بها وزارة الصحة للمحافظة علي صحة الطلاب وجميع العاملين بالتعليم، وبعد التأكد من تناول جميع التلاميذ جرعتين من لقاح كورونا تم إجراء الفحوصات في ضوء الإرشادات والاحتياطات اللازمة مثل ارتداء الكمامات، ضمان المسافة بين التلاميذ، والآن ننشر لكم رابط نتائج الكويت 2021-2022.

رابط نتائج طلاب الكويت 2021-2022

من المؤكد هو انتهاء اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بالكويت اليوم 11 يناير 2022، حيث تقوم الوزارة بعد ذلك بأعمال التصحيح ومراجعة الأوراق واستخراج العلامات، وينتظر الطلاب مرحلة أعلان النتيجة بقلق وحظر شديد، وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة علي رابط موقع المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw ويتم الاستعلام عن النتيجة بالرقم المدني، وتم أعلان نتيجة المرحلة الابتدائية بالسابق ولن يتم ألا الإعلان عن مرحلة الثانوي والمتوسط، وقد اعلن وزير التعليم أن معلمي الابتدائية الآن في أجازة بعد أعلان نتيجة الابتدائي، وان أجازة منتصف العام سيتم الانتهاء منها يوم العاشر من فبراير 2022 وبعد ذلك يعودون الطلاب إلي مقاعدهم بالمدارس.

خطوات الاستعلام عن النتائج

أنشأت وزارة التربية والتعليم الكويتية خدمة إلكترونية لاستخراج الدرجات من موقع المربع الإلكتروني، ويتثنى لجميع الطلاب وأولياء أمورهم التعرف على نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

أولاً، الولوج إلي رابط موقع المربع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم

ثانياً، ألان قم بالضغط على نتيجة الصف الثاني عشر.

ثالثاً، كتابة البيانات المطلوبة من الرقم المدني.

رابعاً، الضغط علي بحث وانتظر قليلاً حتي يتم عرض النتيجة في صفحة أخري.

هذا ما يتوقعه وينتظره كلاً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في دولة الكويت التعرف على نتيجة أبنائهم لعام 2021-2022، حيث نشرنا لكم من خلال السطور السابقة رابط نتائج طلاب الكويت عبر موقع المربع الإلكتروني، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله.