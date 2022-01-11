فايزر قد تنتج لقاحا ضد المتحور أوميكرون.. وتعلن الموعد

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، الاثنين، أن ثمة حاجة للقاح يستهدف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل بحلول مارس.
وقال بورلا إن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون، وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق وآخر مقاوما للمتحور السريع الانتشار.
وأضاف بورلا، متحدثا في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي الذي ينظمه جيه.بي مورجان، والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام: "أعتقدأن هذا هو الاحتمال الأرجح.. نعمل على أشياء كثيرة بينما نتحدث".
وأفاد بورلا بأن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية على لقاح مسجل، وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل.
وقال بورلا إن لقاحات كوفيد-19 قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس، وإن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.
ومع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، والتي تُعزى إلى المحتور أوميكرون، وجدت بعض الدول نفسها مضطرة لبحث إعطاء جرعة معززة أخرى، وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة الأمر.
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