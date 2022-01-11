زلزال "عنيف" يضرب مناطق قبالة جزيرة قبرص

ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) على عمق 19.6 كلم. من ناحيته، ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجات ضرب منطقة قبرص. وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

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