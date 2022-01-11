حصيلة مفزعة لـ إصابات كورونا فى 4 دول عربية خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ففى الأردن أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2789 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى مليون و825 ألفا و70 حالة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، شفاء 2403 حالات، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى مليون و419 ألفا و99 حالة، فيما تم تسجيل 17 وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 12893.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4470883، فيما وصل عدد متلقى الجرعتين إلى 4067638.

كورونا فى المغرب

وفى المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2622 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 1.004.706 حالات.

وأوضحت الوزارة فى بيان، شفاء 1346 ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 952 ألفا و751 حالة، بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة، ليصل العدد الإجمالى إلى 14.915.

كورونا فى لبنان

وفى لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة فى تقريرها اليومى تسجيل 6653 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 780 ألفا و833 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.

كورونا فى سوريا

وفى سوريا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 50527 إصابة.

وأشارت الوزارة فى بيان، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إلى شفاء 120 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 33718 حالة، بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات 2930 حالة.

كورونا فى تونس

وفى تونس أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 1129 شخصا ووفاة 4 آخرين بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 665 شخصا ليبلغ إجمالى المتعافين، 699 ألفا و453 شخصا.