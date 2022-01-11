زلزال قوى يضرب قبرص

جدة - نرمين السيد - وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن الزلزال على عمق كيلومترين. وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بأن الزلزال استمر لثوان، وشعر سكان بعض المحافظات فى مصر، وخصوصا فى القاهرة والجيزة فضلا أخرى فى الشمال والدلتا. وأكد معهد الزلازل الأمريكى بوقوع أن الزلزال وقع فجر الثلاثاء فى البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص.

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