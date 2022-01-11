نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الصكوك القديمة بنسخة إلكترونيا دون الذهاب إلى المؤسسات المختصة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث الصكوك القديمة بنسخة الإلكترونية دون الذهاب إلى المؤسسات المختصة، الصك هو عباره عن أوراق مالية قديمة تثبت لصاحبها ملكية الشيء ومن خلال هذا الصك يمكن مباشرة حقوقه القانونية على تلك الشيء أو العقار كحق الاستخدام وغير ذلك من الحقوق، يرغب الكثير من الناس في استبدال جميع الأوراق اليدوية القديمة بنسخة الإلكترونية لأنها تتميز بسرعة وإنجاز بالإضافة إلى أن الصكوك من أهم الأوراق المستخدمة بشكل يومي لدى المواطنين ضمان الحقوق واثباتها، فقد وفرت وزارة العدل خدمة الصكوك الإلكترونية التي تمكن المواطن من تحويل الصك القديم إلى الإلكتروني عن طريق تغيير البيانات المراد تسجيلها في هذا الصك بكل سهولة سوف نشرح لكم كيفية تحديث الصكوك القديمة وشروط تحديث الصك القديم الالكترونيا.

طريقة تحديث الصكوك القديمة

تواكبا مع التقدم و التطور العصري أصبح استبدال الصكوك القديمة من أسهل الطرق دون الذهاب للمؤسسات المختصة بذلك ويتم ذلك باستبدال الصك القديم بنسخة إلكترونية وعلى من يرغب في تحديث الصك القديم عليه اتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

وبعد الضغط على أيقونة الحصول على الخدمة ثم قراءة كل الشروط والخدمات والنقر على الدخول عبر “نفاذ”.

يظهر أمامك اختيارين قم باختيار احدهما أما كلمة المرور والرسالة أو بطاقة الهوية.

إذا استخدام كلمة المرور سوف يظهر لك بعض البيانات مثل:

تسجيل الدخول الرمز المرئي ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. سوف تصلك رسالة sms على رقم المسجل بها الرقم السري. قم بكتابة الرقم السري في المكان المخصص له ثم اضغط على متابعة.

وبعد عليك الضغط على طلب جديد ثم اكتب كل بيانات الطالب من المتقدم للطلب أو وريث وهي:

كتابة الاسم كاملا. تسجيل الرقم القومي.

كتابة تاريخ الميلاد. نسبة الملكية.

وبعد اكتب كل بيانات الصك من تاريخ الصك بالهجري ورقم مصدره.

عليك إرسال صورة من الصك من الأمام والخلف.

قم بالضغط على حفظ ومتابعة مراجعة كل البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على إرسال طلب لكاتب العدل.

هنا تظهر رسالة تأكيد الإرسال قم بالضغط عليها.

ثم ادخل رقم الهاتف وانقر على متابعة الإرسال.

ما هي شروط تحديث الصك القديم إلكترونيا

للحصول على صك جديد الالكترونيا بدل الصك القديم يجب الالتزام بالشروط التي وضعتها وزارة العدل بالسعودية وهي:

يجب أن يكون الصك صادر من وزارة العدل.

أن يكون الصك ساري المفعول.

ألا يكون قد سبق تسجيل الصك مسبق.

يشترط أن يقدم الصك من صاحبة أي (المالك أو من ينوب عنه).

ويجب أن يكون الصك مالك للمالك أو لمن ينوب عنه.