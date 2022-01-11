أميركا تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في إصابات كورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، الاثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، بينما يواصل المتحور أوميكرون من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.
وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير.
ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين، لأن العديد من الولايات لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.
وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين، ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا.
ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات بفيروس كورونا يوم الاثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.
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