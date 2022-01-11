أسهل طريقة لـ شحن شدات ببجي موبايل 2022 بعد التحديث الأخير للعبة pubg mobile

أسهل طريقة لـ شحن شدات ببجي موبايل 2022 نقدمها إليكم، يبحث الكثير من محبين ومستخدمي لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي موبيل، حيث أن هذه اللعبة تعد من أكثر اللعب الإلكترونية انتشارًا، كما يلعبها ملايين الناس، وقد قامت اللعبة بإصدار التحديث الجديد وهو التحديث السابع عشر إيرانغل الخاص بفصل الشتاء.

أسهل طريقة لـ شحن شدات ببجي موبايل 2022

يعد التحديث الجديد للعبة ببجي موبيل من أهم التحديثات التي قد وقعت على اللعبة، حيث يتكون من الطابع الشتوي، والثلجي، على الملابس، والبيوت، والإضافات، وغيرها، كما وقع تحديث جديد على الصندوق الكلاسيكي الموجود من قبل، وزيادة الحظ للرجل الأسطوري النهاري، ويوجد أيضًا تغيرات في شكل الخرائط المختلفة، والبيئات المتاحة في اللعبة، وهذا حتى يتم استكشاف المحطات والحصول على الإمدادات والجوائز، وفي النهاية يصبح اللاعب قادرًا على إنهاء المهام اليومية الحاصل عليها، والتمكن من فتح المنطقة التي تلي ما هو عليها، وهذا وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل ببجي موبيل.

أبرز التحديثات التي يحملها إصدار ببجي الجديد

يوجد العديد من التحديثات التي تم الإعلان عنها في هذا الإصدار الجديد، وتتمثل في الآتي:

دمجت المهام اليومية، لكي يتمكن اللاعب من الحصول على مكافآت سريعة.

يوجد في هذا الإصدار سهولة في الحصول على المداليات.

تم إضافة أدوات التصويت إلى المراقبة الدائمة والمشددة.

تم تشديد عقوبة من يستخدم أدوات التصويت التلقائية.

تم التطوير، حتى تكون اللعبة قادرة على وقف الاختراق، لضمان المنافسة القوية.

دمج مهام royale pass والمهام اليومية.

تم العمل على تحسين المؤثرات البصرية والصوتية.

تم العمل على تحسين نظام المهام، حتى يتم الحصول على تجربة مميزة عند اللعب.

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد طريقة سهلة وسريعة، تتناسب مع هذا الإصدار الجديد، لشحن شدات ببجي برصيد، ويمكن الشحن من خلال هذه الخطوات التالية: