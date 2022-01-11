قدم وانتظر الموافقة خلال أيام دعم مالي 2022من مؤسسة الوليد طالما مستوفي الشروط

بعض الأسر والمواطنين بالمملكة تحتاج الى مساعدة مالية عاجلة نظرا لظروف ماترتب على اجراءات الحد من انتشار وباء اوميكرون وظاهرة الغلاء الفاحش فى الأسعار ونتيجة ذلك يعانى الكثير من عدم توفر ما يحتاجه المنزل من سيولة أموال للإنفاق عليهم في مستلزمات البيت من دفع مصروفات الاولاد او تسديد الفواتير للكهرباء والماء وغيرها من احتياجات الاولاد، وهنا يلجأ الكثير الى المساعدة مالية عاجلة من مؤسسة الوليد لمن لديه ظروف انسانية صعبة وتحتاج الى المساعدة الفورية عليك بالتقدم بطلب المساعدة طالما مستوفي لشروط الحصول على المساعدة قدم وانتظر الموافقة عقب مراجعة طلبك من قبل المؤسسة، حيث تقدم مؤسسة الوليد الانسانية المساعدات الخيرية للأسرة الفقيرة فقط التي تعاني من أزمات مالية وأزمات خاصة بالسكن، كما تعمل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية على توفير حياة كريمة لجميع الأسر وذلك كدور اجتماعي للوقوف بجانب المواطنين، وتقدم المؤسسة مساعدات في أشكال مختلفة للطالبين، حيث يمكنهم الحصول على وحدة سكنية إذا لم يكن يمتلك وحدة سكنية، أو يمكنه الفوز بسيارة حديثة إذا كان المتقدم لا يمتلك سيارة وقام بتقديم طلب للفوز بسيارة من المؤسسة، وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية شروطا يجب توافرها في المتقدم للحصول على مساعدة مالية من المؤسسة، وسوف نذكر بالتفصيل شروط الحصول على المساعدة ونذكر كذلك كيفية تقديم الطلب.

كيفية التسجيل الإلكترونية للحصول على مساعدة مؤسسة الوليد:

للحصول على مساعدة مؤسسة الوليد يجب اتباع عدة خطوات للتسجيل فى مؤسسة الوليد الانسانية اهمها مايلي:

ادخل الى رابط مؤسسة الوليد الانسانية.

عليك بكتابة وملء البيانات مثل الاسم رباعي، تسجيل رقم الهوية الوطنية، تسجيل البريد الإلكتروني.

ثم عليك بكتابة وتسجيل رقم الجوال، ثم تفعيل حساب تويتر، ثم النقرعلي ايقونة تسجيل.

بعد رفع الطلب الى المؤسسة ومراجعة كافة البيانات يتم الإعلان عن الأسماء المستفيدة من المساعدات عبر حساب تويتر الخاص بالأمير وليد بن طلال.

وكما يتم الإعلان عن أسماء الفائزين ومن ساعدهم الحظ في الحصول على المساعدة المالية الفورية من خلال حساب مؤسسة الوليد للإنسانية وذلك لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط صرف المساعدات التي تحددها المؤسسة لجميع المواطنين الأكثر احتياجًا.

شروط طلب مساعدة ماليه من مؤسسة الوليد:

للحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد المساعدة المالية العاجلة او الوحدة السكنية يجب ان تتوفر لديه عدة شروط اهمها مايلي: