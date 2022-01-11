نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا اليوم 11/1/2022 افتتاحية بطولة كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا ، يبحث كافة محبي المباريات الكبرى لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة القوية بين فريقي مصر ونيجيريا، وذلك منذ الإعلان عن بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وزاد الحماس لمشاهدة تلك المباريات، والتي بدأت يوم الأحد الموافق 9/1/2022 وسوف تستمر حتى يوم 6/2/2022، وتعتبر تلك البطولة من الدوريات الكبرى التي يتابعها العالم أجمع، حيث يشارك بها هذا الموسم في النسخة ال 33 للبطولة 24 فريق يتم تقسيمهم إلى ستة مجموعات حيث يتواجد في كل مجموعة أربعة فرق يتنافسون جميعًا من أجل الصعود إلى الدور القادم.

القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا

يلعب المنتخب المصري ونيجيريا في المجموعة الرابعة بجانب السودان وغينيا بيساو، ومنذ الإعلان عن انطلاق أولى مباريات الفريق المصري زادت التساؤلات عن القنوات التي سوف تقوم بعرض المباراة مباشرة عبر شاشتها، حيث أنه من المعروف أن قناة بي إن سبورت تأخذ دائمًا حقوق عرض المباريات الكبرى والدوريات في الشرق الأوسط، ستقام مباراة اليوم بين مصر ونيجيريا بتاريخ 11/1/2022 في الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر والسادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية، وستنقل المباراة حصريًا عبر قنوات بي إن سبوبرت ماكس 1 ، وبي إن سبورت ماكس 2.

بطولة كأس الأمم الإفريقية

أشارت الإحصائيات أن منتخب مصر هو من أكثر المنتخبات التي تم تتويجها ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث حصلت عليها سبعة مرات في تاريخها، وكانت أخرها في عام 2010، أيضًا أن اللقب اختفى عن الفريق منذ العديد من السنوات، وهذا هو السبب وراء دخولهم إلى مباراة اليوم بجهد كبير لتعويض الخسارة الكبرى، بينما فريق نيجيريا فقد حصلوا عليه ثلاثة مرات فقط في تاريخهم وكانت أخر تلك المرات في عام 2013 أي أنهم أيضًا يسعون وراء استعادة اللقب.

الفرق الأكثر تتويجًا بالبطولة

من المعروف أنه ينتقل إلى الدور ال 16 من البطولة عدد اثنين من الفرق أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بصورة رسمية، ولكن ينضم أيضًا إلى هذا الدور أربعة فرق من الفرق الباقية من أصحاب المركز الثالث وأصحاب أفضل أداء في البطولة، ليكون عدد الأندية المشاركة 16 فريق، ستقام اليوم الثلاثاء 11/1/2022 أولى المباريات الخاصة بالمنتخب المصري الذي يشارك في البطولة ساعيًا وراء تعويض الخسائر التي تعرض لها في الفترة الماضية وأخرها خسارته في بطولة كأس العرب وخروجه على يد تونس بهدف مقابل لا شيء.