مأساة على ضفاف نهر النيل بمصر.. غرقت السيارة بمن عليها

أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الاثنين، أنها فتحت تحقيقا في غرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر.
وأوضحت أن السيارة كان على متنها 24 عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.
وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد 8 آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل 14 أحياء.
وألقي القبض على قائد السيارة و3 من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وفقا للنيابة العامة في مصر.
وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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