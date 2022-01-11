جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت السلطات المحلية بـ جنوب إفريقيا، فى بيان لها، بمصرع عشرة أشخاص، من بينهم شرطى ونزوح المئات بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت أجزاء من الإقليم، كما أسفرت الكارثة أيضًا عن دمار فى عدة مناطق.
فيضانات جنوب إفريقيا
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، كان قد قال رئيس وزراء محافظة كيب الشرقية، أوسكار مابويان فى تصريحات صحفية، الأحد، إن الفيضانات خلفت وراءها خمسة قتلى بينهم شرطى غطاس.
وهطلت أمطار مفاجئة، السبت الماضى، على بعض مناطق المحافظة الجنوبية، حيث غمرت المياه خلال بضع ساعات المناطق المنخفضة، بحسب ما أكد مسؤول فى الحكومة المحلية.
وتُعتبر مدانتسان إحدى أكثر المناطق تضررًا، وهى منطقة شاسعة تقع فى ضواحى إيست لندن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة ضحايا فيضانات جنوب إفريقيا حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.