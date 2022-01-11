حصيلة ضحايا فيضانات جنوب إفريقيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت السلطات المحلية بـ جنوب إفريقيا، فى بيان لها، بمصرع عشرة أشخاص، من بينهم شرطى ونزوح المئات بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت أجزاء من الإقليم، كما أسفرت الكارثة أيضًا عن دمار فى عدة مناطق.

فيضانات جنوب إفريقيا

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، كان قد قال رئيس وزراء محافظة كيب الشرقية، أوسكار مابويان فى تصريحات صحفية، الأحد، إن الفيضانات خلفت وراءها خمسة قتلى بينهم شرطى غطاس.

وهطلت أمطار مفاجئة، السبت الماضى، على بعض مناطق المحافظة الجنوبية، حيث غمرت المياه خلال بضع ساعات المناطق المنخفضة، بحسب ما أكد مسؤول فى الحكومة المحلية.

وتُعتبر مدانتسان إحدى أكثر المناطق تضررًا، وهى منطقة شاسعة تقع فى ضواحى إيست لندن.