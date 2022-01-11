خطوات تحميل ببجي الكورية الإصدار الجديد 2022 من خلال استخدام متجر بلاي Google PLay

تعد ببجي الكورية واحدة من أكثر الألعاب طلباً في العالم، وهذا لما تمتلكه اللعبة من تحديثات حول ببجي موبايل، ولقد كانت لعبة ببجي هي من الألعاب الأكثر تطورًا في العالم، وببجي الكورية واحدة من نسخ تلك اللعبة الممتازة، وهي نسخ تمتاز بالرقي والأحداث المميزة، وهذا التحديث الكبير يهدف للتقدم، وإن كنت ترغب في معرفة لعبة ببجي الكورية تابع هذا المقال.

خطوات تحميل ببجي الكورية الإصدار الجديد 2022

تعتبر لعبة ببجي الكورية نسخة من نسخ ببجي موبايل، وتلك النسخة تخص كوريا الجنوبية وقارة آسيا، ولقد كانت ولا تزال لعبة ببجي موبايل لعبة الشباب الأولى حول العالم، وعند الحديث عن تلك اللعبة يجب علينا التكلم عن أنها من التطبيقات القليلة التي تخطت حاجز المليار، وصاحبة أعلى تأثير في العالم على المستوى الحر، وتعتبر لعبة ببجي الكورية مصدر كبير للتحديث، وكان هذا لأنها كانت مع لعبة ببجي نيو ستيت، والجيل الثاني من تلك اللعبة المتميزة.

تدور أحداث اللعبة حول تجمع اللاعبين في الطائرة، ليهبطوا بها حول جزيرة مجهولة، وهذا بهدف أن يكون هنالك ناجي وحيد من وسط 100 لاعب وهي من الألعاب الجماعية التي تحتاج اتصال بالإنترنت، وهي لعبة من الألعاب التي تعطيك الحرية في اختيار شكل وجهك، واختيار المعدات المساعدة التي تعطيك المنظر الذي تعبر فيه عن شخصيتك، ويكون 100 لاعب في الطائرة الحرية في اختيار موقع الهبوط، وتعتبر لعبة ببجي الكورية من الألعاب التي يحب التفكير في استراتيجياتها، وهذا بهدف أن تكون الناجي الوحيد في هذه اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة ببجي الكورية

ومن أجل تثبيت لعبة ببجي الكورية علينا تحميل لعبة ببجي موبايل العادية والتي يسهل تحميلها عن طريق التطبيق الخاص بتحميل التطبيقات في هاتفك المحمول، وتثبيت اللعبة لا يحتاج إلا إلى خطوات بسيطة، وهذا سبب من أسباب نجاح تلك اللعبة المتطورة والمميزة للغاية، وتتمثل خطوات تحميل اللعبة في النقاط التالية: