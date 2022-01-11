رقم دعم صغار مربي المواشي المجاني الموحد 1443 وخطوات التسجيل والاستعلام

رقم دعم صغار مربي المواشي هو الرَّقْم المجاني المُوحد الذي قد أطلقته وزارة الزراعة والمياه والبيئة داخل المملكة العربية السعودي من اجل وفير نقطة اتصال بين المواطنين الراغبين في الاستعلام عن كل ما يخص دعم صغار مربي المواشي سواء الشروط أو التسجيل أن حالة طلب الاشتراك وبين مسؤولي البرنامَج والقائمين عليه وعلى موقع ثقفني في هذا الصدد ؛ سوف يتم توضيح رقم دعم مربي المواشي والمزيد من المعلومات الأخرى المهمة بالتفصيل.

رقم دعم صغار مربي المواشي المجاني الموحد

الرَّقْم الذي تم توفيره من جهة الوزارة هو (8002472220) ، لقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السُّعُودية لكل من يريد الاستفادة من برنامَج دعم مربي المواشي بوضع رَقْم هاتف مجاني موحد حتى يتمكن الاستفادة عن طريق التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببرنامج دعم مربي المواشي وقد قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط والأحكام المهمة المطلوبة لكل من يريد التعرف على الرقم الموحد الذي قامت بوضعه وزارة المياه والبيئة والزراعة الذي وموعد نزول الدعم الخاص بمربي المواشي وذلك ليتمكن المواطن من خلال هذا الرَّقْم من حل أي مشكله قد تواجهه بالتواصل مع خدمة العملاء، وهذا الرقم هو: [8002472220] أو [19930]

شروط دعم مربي المواشي 1443

من أبرز وأهم برامج الدعم المادي التي قامت وزارة المياه والبيئة والزراعة بتقديمها لخدمة المواطنين ألا وهي خدمة المساعدات المالية المقدمة من برنامَج دعم مربي المواشي كي تعمل على مساعدة صغار مربي المواشي وأيضاً لتحسين القطاع الزراعي بالكامل وكل ذلك تماشياً مع رؤية المملكة لسنة 2030 وقد قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط لكل من يريد الحصول على هذا الدعم والاستفادة منه وذلك في حالة إذا كان يستحق أم لا ، ومن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لاستحقاق دعم المواشي، ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن واحد وعشرون 21 عاماً.

أن يكون من حاملي بطاقة صحية.

يمكن لصاحب الطلب استخدام بطاقة تنقل خاصة به في التقديم وذلك إن وجدت.

أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة به خاليه من أي أحكام.

ألا يكون مقيم في أي من مراكز الإيواء أو السجون.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

أن يكون يملك حساب بنكي خاص به حتى يتم حصوله على المبلغ المستحَقّ له من خلاله.

إذا لم يكن له حساب بنكي خاص به فعليه القيام بفتح حساب.

يكون صاحب الطلب مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية وذلك حتى انتهاء مدة صرف الدعم.

ألا يكون لديه أي قضايا ولم يتم البت فيها أو قد تم الحكم فيها.

يقوم بتقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بالوزارة.

كيفية التسجيل في برنامج دعم مربي المواشي

قام المسؤولين عن برنامج دعم مربي المواشي بالإعلان عن أن كل ما يريد التسجيل في هذا البرنامَج أن تتم عملية التقديم من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أنعام وذلك لأن جميع الطلبات المقدمة التي يتم الموافقة عليها تكون مقدمة من خلال منصة أنعام ، ومن الخطوات التي يجب إتباعها لعملية التسجيل ما يلي أولاً: