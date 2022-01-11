قرض سريع وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

قرض سريع وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد أهم القروض التي توفرها شركة الأمثل للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا القرض الشخصي مبالغ مالية كبيرة ، والتي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين بالمملكة ، كما توفر شركة الأمثل للتمويل هذا المنتج بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وبهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى إجراءات سريعة وسهلة لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بطلب قرض شركة الأمثل للتمويل.

مزايا القرض الشخصي من شركة الأمثل في المملكة العربية السعودية

شركة الأمثل للتمويل أحدى شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم كافة احتياجات العملاء بالمملكة.

توفر الشركة القرض الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ تمويلية من خلال هذا المنتج تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل لتحويل راتبه الشهري للاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل شركة الأمثل متاح بهامش ربح تنافسي.

طالب التمويل يمكنه الحصول من خلال هذا المنتج علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

إجراءات سريعة وميسرة للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل شركة الأمثل في المملكة العربية السعودية

يجب ان يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

يشترط أن يكون العميل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو الشركات الكبرى المعتمدة لدى شركة الأمثل للتمويل ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من قرض شركة الأمثل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب القرض الشخصي