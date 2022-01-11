نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال فى مناطق القاهرة الكبرى والمدن الساحلية اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقع زلزال في مصر منذ قليل وشعر به سكان القاهرة الكبرى والمدن الساحلية ومرسى مطروح. شعر سكان بعض المناطق في مصر بـ زلزال قوى فجر الثلاثاء. بعد دقائق من حدوث زلزال بشدة 6،3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قبرص. تصدرت تبعات ومخاطر التغيرات المناخية خطابات الساسة على مدار العام الفائت 2021. وصولًا لعقد مؤتمر المناخ في «جلاسكو» في نوفمبر بمشاركة 200 دولة. وبدأ العام الجديد 2022 بعدد من الكوارث. إذ ضرب الصين زلزالًا بقوة 5.5 ريختر. واجتاحت الفيضانات 7 ولايات في ماليزيا. فيما اضطرت الكويت لتعطيل الدراسة جراء سوء الأحوال الجوية.

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة لمعهد البحوث الفلكية صباح اليوم الموافق 11 يناير 2022 هزة ارضية فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط. الساعة الثالثة وسبع دقائق. بقوة 6.6 على مقياس ريختر وكان العمق 60.واستمر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى في مصر لمدة 20 ثانية.

زلزال مصر اليوم 11 -1 -2022

زلزال اليوم فى مصر الثلاثاء الموافق 11 يناير بقوة هائلة وصلت قوته 6.5 بمقياس ريختر يضرب مصر منذ قليل وقد شعر به سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية وتم انتشار الخبرة بصورة سريعة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك . وكان الزلزال في مصر بقوة بلغت 6,5 درجة مقياس ريختر ضرب منطقة قبرص وقد وصل أثره حتى شعر به السكان في عدد من المحافظات المصرية وقع هذا الزلزال في غرب جزيرة قبرص بعمق كبير يصل ل 60 كيلومتر، وقد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك خبر زلزال اليوم في مصر وانهالت التعليقات من الأشخاص عن شدة قوة الزلزال ومدته الطويلة حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع.

مصر ومنطقة الزلازل

عن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل. فإن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية. حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها. ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر. تجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة.

نصائح فى حالة حدوث زلزال

في حالة حدوث زلزال وانت متواجد في منزلك فيجب عليك أن تلتزم الهدوء ولا تحاول الهرب ولكن يجب عليك الاختباء في أي مكان بسرعة تحت طاولة في الخزانة وقم بإطفاء أي مصدر للكهرباء أو النار واهتم بالصغار وحاول تهدئتهم.