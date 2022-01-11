نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الجرعة المنشطة من لقاح covid-19 في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم القفز إلى رابط حجز موعد الجرعة الثالثة، وهو رابط الخدمة المقدمة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة بدولة الكويت لغرض تسجيل موعد للجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات المضادة لفيروس covid-19 لفئة المواطنين والمقيمين، وبلغت حصيلة الإصابات يوم الأثنين 3683 إصابة جديدة وهو أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ اكتشاف اول حالة إصابة في فبراير 2020.

تسجيل لقاح كوفيد 19

جاءت تصريحات المتحدثين الرسميين بوزارة الصحة الكويتية، عن توفير الجرعة الثالثة المنشطة ضد فيروس covid-19، من دون موعد، لمن هم أكبر من 50 عاما، في مراكز التطعيم ضد الفيروس.

يستثنى من قرار عدم ضرورة الموعد المسبق، كل شخص أقل من 50 عاما، وفقاً لوزارة الصحة الكويتية.

وقد تم فتح جميع مراكز ومواقع كوفيد19 حيث يطبق بدء من تاريخ 3/1/2022، نظام المواعيد وهذا لا ينطبق لمن هم أكبر من 50 سنة، وبإمكانهم التطعيم مباشرة في هذه المراكز الصحية («مشرف وجسر جابر ومركز شباب جليب الشيوخ».

إحصائية تطعيم الجرعة التعزيزية الثالثة في دولة الكويت

وبحسب المتحدث الرسمي لوزرة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أكد أن جميع المستشفيات العامة تقدم حاليا جرعة ثالثة التنشيطية من لقاح المضاد لفيروس كورونا لأعضاء الوزارة والمرضي الذين يدخلون المستشفيات بشكل مزمن، وقد سجل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المعززة في الكويت الأسبوع الماضي 115024، والتي تم توفيرها لأكثر من 461693 شخص حتى الآن.

وبحسب مصادر وزارة الصحة الكويتية، تقدم حالياً الجرعة الثالثة بعد مُضي ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا. من أي نوح لقاح معتمدة، سواء “فايزر- بيونتك” أو “موديرنا” أو “أكسفورد” أو “جونسون آند جونسون” وهي متاحة بعد أقل من ستة بعد تقييم طبي لفئات الاختطار مثل مرضي السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين يعانون من جرعات عالية الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.

المقال سيساعد في الإجابة على الأسئلة الشائعة

كيفية الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا.

ماهي المدة المسموحة لتلقي جرعات اللقاح بعد الجرعة الثانية.

ما هو رابط موقع حجز موعد لقاح كوفيد 19

متى موعد تلقي الجرعة الثالثة لمن هو أكبر من 50 عاماً بموعد مسبق في الكويت.

طريقة حجز موعد تلقي لقاح كورونا الجرعة المنشطة

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إطلاق رابط حجز موعد جرعة ثالثة من لقاح كوفيد حصراً على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالرابط cov19vaccine moh gov kw، من أجل تسجيل تطعيم كورونا الجرعة المنشطة في البلاد، وفق موعد مسبق يتم اعتماده في نظام الحجز، ولمعرفة هذه الطريقة يجب إتباع ما يلي:

اذهب إلى موقع وزارة الصحة moh.gov.kw او الدخول على رابط تسجيل تطعيم كورونا للجرعة الثالثة بشكل مباشر.

من قائمة الخدمات الصحية الإلكترونية أختر تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد19 من قائمة “مواعيدي”

إضافة بيانات هوية المستفيد

إضافة كافة المعلومات حول عنوان السكن

ويجب تحديد المهن، وبالتالي مستوى التعليم.

أضف عنوان بريد الكتروني في الحقل المخصص له.

حدد الخيارات المناسبة من التاريخ المرضي وكذلك الفئات المستثناة.

أقر بالموافقة على الشروط بضغط زر.

النقر على أيقونة إرسال.

وبإتباع التعليمات الموضحة أعلاه تكون قد انتهيت من حجز وتسجيل لقاح كورونا من الجرعة المنشطة عبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني.

الفئات المستهدفة لتطعيم لقاح كورونا الكويت

ضمن أولويات وزارة الصحة الكويتية في التمكين من أخذ اللقاحات لفئات مستهدفة في هذه المرحلة، تأتي قائمة المستهدفين التالية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهم.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

العاملون في المجال الصحي

من يعانون من ضعف جهاز المناعة

لينك تسجيل موعد الجرعة الثالثة من لقاح الكويت

ينقلنا رابط تسجيل الجرعة الثالثة الى منصة الحجز الإلكترونية لتدشين موعد الجرعة الثالثة المنشطة من لقاح المضاد لكورونا وهو الرابط المفعل من طرف وزارة الصحة الكويتية، ويتصدر رابط تسجيل الجرعة الثالثة في الكويت خاصة مع تزايد حالات الإصابة اليومية ضمن عمليات البحث في محركات البحث ليعكس حالة الوعي لدى المواطنين الكويتيين بأهمية التحصين وتعزيز المناعة الصحية ضد كوفيد19.

تحديث، حدد مجلس الوزراء نسبة الموظفين في أماكن العمل الحكومية بما لا يزيد عن 50 بالمائة، بدءا من الأربعاء المقبل، ضمن إجراءات أكثر صرامة لتقليل احتمالية انتشار فيروس كورونا في ضوء تزايد عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق حيث تم تسجيل إصابة جديدة بعدد يراوح 3683 إصابة في يوم الأثنين الموافق 10/1/2022.

وتأتي التسهيلات من وزارة الصحة الكويتي المتمثلة في أخذ الجرعة المنشطة من لقاح كورونا ، بدون موعد، بهدف الوصول لمرحلة التعافي التّام من جائحة كورونا ولتنشيط الجهاز المناعي وتوفير غطاء كبير من الحماية والوقاية من مخاطر الإصابة بالفيروس.