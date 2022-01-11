الصين تغلق مدينة ثالثة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وحظرت السلطات جميع المركبات تقريبا من السير على الطرق، وأخطرت جميع المتاجر والشركات - باستثناء محلات السوبر ماركت التى توفر الضروريات - بالالتزام بالإغلاق.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 157 فى اليوم السابق.
وذكر بيان من اللجنة أن 110 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 97 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة فى خنان وتيانجين وشنشي.
وسجلت الصين أيضا 50 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 42 فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
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