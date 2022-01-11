كلاكيت تانى مرة.. إصابة رئيس المكسيك بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب أندريس مانويل على صفحته الرسمية بموقع "تويتر: أبلغكم بأنّنى مصاب بـ كوفيد 19، وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة فإننى سأمكث فى العزل الصحّى، ولن أزاول سوى الأعمال المكتبية، وسأتواصل عبر الفضاء الافتراضى".

يشار أن الرئيس المكسيكى أصيب بفيروس كورونا للمرة الأولى فى يناير 2021، حيث كانت أعراض المرض عليه يومها خفيفة أيضًا.

وكان قد تلقى لوبيز أوبرادور التطعيم ضد كورونا، بجرعتين من لقاح أسترازينيكا خلال العام الماضى، بالإضافة إلى جرعة ثالثة فى 7 ديسمبر من العام ذاته.

وسجلت المكسيك فى أخر حصيلة يومية لإصابات كورونا، عددا قياسيا من الحالات وذلك بعد رصد 30 ألفًا و671 شخصًا مصابًا.

يأتى ذلك فيما تم اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بـ"فلورونا"، وهى عدوى مزدوجة ناتجة عن "الإنفلونزا" و"كوفيد 19"، فى ولايتى ناياريت وخاليسكو المكسيكيتين، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.