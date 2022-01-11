رئيس كازاخستان: قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعى ستنسحب خلال 10 أيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن القوات ستغادر بلاده بشكل كامل خلال عشرة أيام. يشار إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذى تم تبنيه فى 6 يناير، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة لاستقرار الوضع. وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

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