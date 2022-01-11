كازاخستان: اعتقال 10 آلاف محتج فى الاضطرابات الدامية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت السلطات الكازاخية، إن المبانى الحكومية تعرضت للهجوم فى عدة مدن كبرى بعدما تحولت الاحتجاجات السلمية ضد ارتفاع أسعار الوقود والغاز إلى أعمال عنف واضطرابات واسعة.
وكشف الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، عن أنه من بين المهاجمين مسلحون إسلاميون، من دول آسيا الوسطى، وأفغانستان، والشرق الأوسط.
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