تعيين على خان إسماعيلوف رئيسا لوزراء كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد سارع البرلمان الكازاخستانى بالموافقة على ترشيح إسماعيلوف، حسبما جاء فى الجلسة التى بثها التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة. كما شغل إسماعيلوف، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة التى أقالها توكاييف فى الأسبوع الماضى، وسط اضطرابات عنيفة.

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