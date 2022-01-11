لقاح جديد ضد أوميكرون

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أمس الإثنين، عن لقاح جديد تعمل الشركة على إنتاجه قريبًا، لمواجهة المتحور أوميكرون، أحد سلالات فيروس كورونا المستجد، معلنًا أن شركته يمكنها إنتاج هذا اللقاح بحلول مارس المقبل.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال بورلا، إن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على إنتاج نسخة لقاح تستهدف المتحور أوميكرون، عن طريق تطوير نسخة اللقاح السابق، لمواجهة ذلك المتحور سريع الانتشار.

جاءت تصريحات بورلا خلال مؤتمر الرعاية الصحية السنوى الذى ينظمه "جيه.بى مورجان"، والذى ينعقد عبر الإنترنت هذا العام، حيث أكد بأن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية على لقاح مسجل، وقد تطرحه فى وقت قريب، ربما مارس المقبل.

وتوقع رئيس فايزر أن ينتهى الحال بلقاحات كورونا "كوفيد19"، لتصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس، كما توقع أن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر ستكون مؤهلة للحصول على تلك اللقاحات بصفة دورية خلال فترة زمنية تقل عن العام.

وكانت العديد من الدول لجأت إلى إعطاء مواطنيها جرعة معززة أخرى من اللقاحات فى ظل زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا بسبب المحتور أوميكرون، وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة الأمر.