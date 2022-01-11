الهند تسجل 428 إصابة جديدة بـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، 428 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و461 حالة.





وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ولاية "ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1247 حالة بعد تسجيل 31 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهي" التى سجلت 645 حالة بعد تسجيل 116 حالة جديدة. وبلغ إجمالى عدد المتعافين من المتحور الجديد 1711 حالة، بعد تعافى 159 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالى عدد الحالات النشطة فى البلاد بهذا المتحور 2750 شخصا.

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