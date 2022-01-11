وفاة رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية عن "روبرتو كويلو" المتحدث باسم ساسولى قوله، إن رئيس البرلمان الأوروبى، توفى اليوم فى أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان كويلو قد قال أمس الإثنين، إنه تم نقل ساسولى إلى المستشفى فى 26 من شهر ديسمبر الماضي، بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل فى جهاز المناعة لديه.