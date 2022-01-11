نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “4” القنوات المفتوحة الناقلة كأس الأمم الأفريقية 2022 | نايل سات شاهد منتخبات الجزائر ومصر اليوم في المقال التالي
البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، هي أهم موضوعات البحث في الوقت الراهن من قبل عشاق مشاهدة مباريات البطولة، لذا سنوفر لكم الترددات المجانية عبر موقعكم ثقفني لمحبي الكرة العربية والأفريقية من المحيط إلي الخليج، حتى تتمكنوا من أستقطابها عبر أجهزت الاستقبال الخاصة بكم، فقد أعلنت أكثر من قناة عربية نقلها للمباريات الخاصة بدولها مثل القناة الأولى الجزائرية، وقناة مغربية تبث برامجها أرضياً للجمهور في المغرب، ولم نتأكد من نقل قناة أون تايم المصرية عبر ترددها الأرضي مباراة مصر ونيجيريا اليوم.
القنوات المفتوحة الناقلة كأس الأمم
- قناة الجزائرية الأولى التردد الأرضي والتي أعلنت عن بثها جميع مباريات الجزائر في الدور الأول، إيضافه إلي نقلها مباريات الدور نصف النهائي، والدور النهائي للبطولة مباشراً أرضياً.
- القناة المغربية الأرضية تم الاتفاق بينها وبين الشركة المالة لحقوق البطولة وهي مجموعة بي إن القطرية،على نقل مباريات المنتخب المغربي عبر ترددها الأرضي الذي سنقدمه لكم لاحقاً بالمقال.
- يتردد أن قناة النبأ أليبية، سوف تنقل جميع مباريات البطولة على الهواء مباشراً.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة كأس الأمم الأفريقية
|القناة
|التردد
|القناة الجزائرية الأولى
|11680 نايل سات معامل الاستقطاب V عمودي الترميز 27500
|القناة المغربية الأرضية
|12683 نايل سات أيضاً معامل الاستقطاب عمودي ترميز 27500
|قناة النبأ أليبية
|11096 نايل سات معامل الاستقطاب أفقي H ترميز 27500
|قناة تلي التشادية
|12015 على القمر نايل سات أفقي الترميز 27500
موعد مباريات اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية
|الجزائر * سيراليون
|14.00 بتوقيت الجزائر، 16.00 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة الناقلة فضائياً بي إن المعلق حفيظ الدراجي
|مصر * ونيجيريا
|18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة
|بي إن سبورت 2 المعلق أحمد الطيب
|السودان * غينيا بيساو
|21.00 بتوقيت الخرطوم، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
|بي إن سبورت 1 المعلق رؤوف خليف.
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أعلنت منصة “تيك توك” العالمية عن توقيعها عقد شراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على حصولها على حقوق نقل أهم فاعليات البطولة لمتابعيها، ومن المقرر أن تنقل المنصة جميع أحداث البطولة من خلالها لمتابعيها على شبكة الإنترنت.
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