موعد عودة الدراسة حضوريا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية

موعد عودة الدراسة حضوريا للابتدائي والروضة، تم تأكيد عودة الدراسة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال خلال أيام من الإعلان الذي اطلقه وزير التعليم، وقد نص المؤتمر الصحفي الذي عقد على العودة الوشيكة للمدارس من روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية، واتخذ المؤتمر بعض القرارات من بينها عودة الطلاب إلى المدرسة في 23 يناير 2022 مما يعني أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على العودة إلى المدرسة، ونناقش عبر السطور التالية موعد عودة الدراسة حضوريا.

موعد عودة الدراسة حضوريا

قال الناطقان باسم وزارتي التعليم والصحة، إن سبب دعم استمرار التعليم لجميع الطلاب في المملكة هو المشاركة الاجتماعية ، كما أكدت الوزارة أن الدعم من أولياء الأمور من أهم أسباب استمرار الوزارة في أعلانها عن عودة التلاميذ الصغار، وشكرتهم وزارة التعليم والصحة حيث لعبوا دورًا كبيرًا مع الطلاب خلال فترة الراحة، وتم اشتراط أن عملية التعليم عن بعد مستمرة للطلاب الذين لديهم مشاكل صحية ولا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة، مع تأكيدها علي استمرار وعمل القنوات التعليمية والمنصة، واكد الوزير على ضرورة عودة الدراسة حتي يتم استكمال المنظومة، وان التعليم عن بعد مستحيل تطبيقه أثناء الجائحة، وقد حافظت الجهات المعنية بالمملكة على تخطي أزمة جائحة كورونا من خلال تحصين المواطنين، وقد أدى ذلك إلي اهتمام الوزارة بمراجعة قرار عودة التلاميذ الصغار إلي مدارسهم.

بيان وزارة التعليم السعودية

تضمن البيان الصحفي المشترك بين وزارة الصحة والتعليم علي مجموعة قرارات مهمة بخصوص استئناف الدراسة لطلبة المرحلتين المعلن عنهم بالأعلى، وتضمنت تلك القرارات ما يلي:

سيتم أعلام الإدارات بالنماذج التشغيلية التي يتم تطبيقها للعودة الأمنة. التأكد من استعداد كافة المدارس لاستقبال الطلاب وفقًا لبروتوكولات الإجراءات الصحية. وأشاد البيان الصحفي بحقيقة أن قرار العودة إلى المدرسة لطلبة المرحلة الابتدائي ورياض الأطفال استند إلى العودة الناجحة لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية. مهام الفصل في المرحلة الثانوي والمتوسطة ، إذا كان عدد الطلاب الشاغرين في الفصل أقل من 20 ، فسوف يأتون إلى المدرسة كل يوم ، أو إذا كان الفصل الدراسي يتراوح من 21 إلى 40 طالبًا. يتم تعيينهم في المجموعة A/B ، والتي يتم تخصيصها أيضًا للفصول التي تحتوي على نسبة عالية والتي تصل إلى 41 إلى 60 طالبًا. تكون مهام المرحلة الابتدائية كما يلي: إذا كان في الفصل 15 طالبًا شاغرًا أو أقل الحضور كل يوم، أيضًا إذا احتل الطلاب فصلًا بين 16 و 30 طالبًا فسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وبالمثل ينقسم الطلاب إلى ثلاث مجموعات عند شمول 31 إلى 45 طالبًا.

وبذلك انتهينا من سرد كافة التفاصيل المتعلقة بموعد عودة الدراسة حضوريا للمرحلتين الروضة والابتدائية.