العراق: القبض على 62 متسللا عبر الحدود يحملون الجنسية السورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمنية فى العراق، اليوم الثلاثاء، القبص على 62 متسللاً على الحدود العراقية، يحملون الجنسية السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية فى نبأ عاجل "واع"، منذ قليل.





وحسبما ذكرت خلية الإعلام الأمنى التابعة للقوات العراقية المشتركة، فإنه "إستمرارا لعملياتها فى مراقبة الحدود وتأمينها، القطعات الأمنية، تمكنت القوات العراقية من القاء القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية". وأشارت الخلية إلى أنه عملية إلقاء القبض عليهم "تمت بين قطعات حرس الحدود بالمنطقة السادسة وقوات البيشمركة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

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