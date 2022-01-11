خرجت ولم تعد.. فقدان مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبى فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - لليوم الخامس على التوالى، تواصل شرطة المنتزهات الأمريكية البحث عن مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبى، سيبيليه تسيتكو، التى فقدت على مشارف العاصمة واشنطن، يوم الخميس الماضى، حسبما أعلن المتحدث باسم الشرطة الأمريكية.





وحسبما أفاد منشور على صفحة شرطة المنتزهات عبر "فيسبوك"، شوهدت سيبيليه تسيتكو، المستشارة القانونية فى بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الولايات المتحدة، لآخر مرة فى صباح يوم 6 يناير الجارى، طالبة مساعدة السكان فى البحث عنها. ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد عملت تسيتكو أكثر من 25 عاما فى مكتب بعثة الاتحاد الأوروبى فى واشنطن، حيث تقدم استشارات قانونية فى قضايا التجارة والمنافسة. وأكد المتحدث باسم السفارة الألمانية استمرار التواصل "مع الشرطة حول القضية". وكانت آخر مرة شوهدت فيها الألمانية تسيتكو، فى بثيسدا بولاية ماريلاند، حيث تقيم، عندما كانت تستقل سيارة فولكسفاجن سوداء، وقالت الشرطة إنها اختفت قرب قناة مائية فى كابن جون، دون إعلان المزيد من التفاصيل.

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