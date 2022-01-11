يفوق سرعة الصوت بـ 10 مرات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة أركان الجيش الكورى الجنوبى، إن الصاروخ الباليستى الذى اختبرته كوريا الشمالية يفوق سرعة الصوت بـ 10 مرات، مشيرة إلى أنه قطع مسافة 700 كيلومترا.

يشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تعمل فى الوقت الحالى على تحليل تفاصيل عملية الإطلاق.