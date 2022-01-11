جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة أركان الجيش الكورى الجنوبى، إن الصاروخ الباليستى الذى اختبرته كوريا الشمالية يفوق سرعة الصوت بـ 10 مرات، مشيرة إلى أنه قطع مسافة 700 كيلومترا.
يشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تعمل فى الوقت الحالى على تحليل تفاصيل عملية الإطلاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يفوق سرعة الصوت بـ 10 مرات.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.