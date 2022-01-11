وزير الصحة الفلبينى: تفشى كورونا يعرض البلاد لخطورة بالغة

جدة - نرمين السيد - وتابع الوزير -حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن متحور "أوميكرون" بات السلالة السائدة من فيروس "كورونا" فى الفلبين، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الإصابات إلا أن أعداد الحالات الحرجة أقل بكثير من تلك المسجلة خلال فترة تفشى متحور "دلتا".

وطالب وزير الصحة جميع الوحدات الحكومية المحلية بتعزيز استراتيجيتها لمنع وتتبع وعزل ومعالجة حالات الإصابة، وتأتى التصريحات بعدما سجلت الفلبين أمس الإثنين، ارتفاعا قياسيا فى عدد الإصابات اليومية لليوم الثالث على التوالى بلغ 33 ألفا و169 إصابة.