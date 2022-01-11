جدة - نرمين السيد - وتابع الوزير -حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن متحور "أوميكرون" بات السلالة السائدة من فيروس "كورونا" فى الفلبين، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الإصابات إلا أن أعداد الحالات الحرجة أقل بكثير من تلك المسجلة خلال فترة تفشى متحور "دلتا".
وطالب وزير الصحة جميع الوحدات الحكومية المحلية بتعزيز استراتيجيتها لمنع وتتبع وعزل ومعالجة حالات الإصابة، وتأتى التصريحات بعدما سجلت الفلبين أمس الإثنين، ارتفاعا قياسيا فى عدد الإصابات اليومية لليوم الثالث على التوالى بلغ 33 ألفا و169 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الفلبينى: تفشى كورونا يعرض البلاد لخطورة بالغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.