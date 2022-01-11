أنواع قرض العمل الحر “تمويل نفاذ” المقدم من بنك التنمية الإجتماعية ومعرفة الفئات المستفيدة للحصول على القرض

يقدم بنك التنمية الإجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة من الأفراد الذين يمتلكون مهارة معينة أو حرفة ويرغبون في الدعم المادي للإستفادة من هذه الحرفة وهو ما يعرف “تمويل نفاذ” حيث يعتمد هذا التمويل على تحقيق الاستقلال المادي للمواطنين السعودين وزيادة الدخل بالإضافة إلى مساعدة العاطلين في توفير فرص عمل لهم.

أنواع قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الإجتماعية

يتضمن قرض العمل الحر المقدم من قبل بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية نوعان من التمويل وهما عبارة عن التمويل النقدي الحر ويصل هذا إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى، بينما يصل الحد الأقصى للتمويل العيني إلى 150 ألف ريال سعودي.

كما صرح مدير بنك التنمية الإجتماعية أن البنك يقدم العديد من القروض والتمويل ولكن قرض تمويل العمل الحر يعد من أنجح المشروعات التي يكفلها البنك منذ إنطلاق المشروع من عامين حيث استطاع المشروع أن يخدم أبناء الوطن السعودي حيث بلغت نسبة المستفيدين من تمويل نفاذ حوالى 150 ألف مواطن ومواطنة.

الفئات المستهدفة من قرض العمل الحر “تمويل نفاذ”

يستفيد من تمويل العمل الحر “تمويل نفاذ” العديد من المواطنين السعودين ولكنه يقدم الفائدة الكبرى لفئات مستهدفة حيث يمكننا تعريفهم فيما يلي: