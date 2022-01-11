نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط عبداللطيف جميل تويوتا فورتشنر 2022 بـ499 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تويوتا فورتشنر Fortuner 2022 سيارة مثالية بموديلاتها المختلفة سواء التي تأتي مع نظام الدفع الرباعي أو الدفع الخلفي حيث تعتبر سيارة عملية متعددة الاستخدامات فضلا عن تصميمها القوي ومقصورة القيادة العصرية العملية التي تلبي شغف المتطلعين إلى تجربة مميزة من القيادة سواء داخل المدن أو على الطرق الوعرة مع الكفاءة المميزة في استهلاك الوقود وخاصية قفل الدفرنس الخلفي وخزان الوقود الكبير الذي يتسع لكمية تصل 80 لترا من البنزين.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

هناك أكثر من طراز في Fortuner 2022 في السعودية من بينها الفئة الأولى Fortuner gx2 دفع خلفي 4×2 والتي تأتي مع محرك مزود بأربعة اسطوانات بسعة 2.7 لتر الذي يوفر أداء قوي وبحزمة جديدة من أنظمة الأمان والسلامة العامة ينتج قوة مقدارها 164حصانًا وهو أقوى من المحرك السابق ذو نفس السعة الذي تصل قدرته إلى 107 حصانًا مع العلم أن تويوتا انتجت محركات في موديلات فورتشنر 2022 تصل سعتها إلى 4 لتر وبقوة 235 حصانًا في الطرز الأخرى.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات أما عن الأبعاد فيبلغ الطول 4795 مم والعرض 1855 مم في حين يتصل الارتفاع إلى 1835مم، مع خزان وقود يتسع إلى 80 لتر يمكنه أن يوفر الوقود للسيارة على مدى 800 كم حيث يصل معدل الاستهلاك إلى 10 كم لكل لتر.

السيارة مزودة كذلك بعجلة قيادة تلسكوبية مع أزرار تحكم على المقود وشاشة معلومات متعددة ومكيف بتحكم يدوي ومكيف آخر خلفي بتحكم يدوي خاصية التبريد فقط مع إمكانية التحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي .

سعر فورتشنر 2022 في السعودية

يبدأ سعر فورتشنر 2022 في السعودية لدى وكيل تويوتا شركة عبداللطيف جميل عند 119 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة أي أن السعر قبل الضريبة في حدود 103 ألف ريال ثم يضاف له 15 % ضريبة.

تقسيط Fortuner 2022 في السعودية

أتاحت شركة عبداللطيف جميل للتمويل إمكانية تقسيط السيارات الجديدة حتى 84 شهرًا ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة التي أطلقتها في 2022 وبهذا يمكن تقسيط فورتشنر 2022 بدون مقدم بواقع 1400 ريال أما في حالة الرغبة في تقسيط فورتشنر 2022 بـ500 ريال يتم توزيع المبلغ الباقي بين الدفعة الأولى والأخيرة.