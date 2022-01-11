سعر البنزين الجديد في السعودية يشهد ارتفاعاً طفيفاً لشهر يناير 2022 “ارامكو”

تم الاعلان مساء أمس عن سعر البنزين الجديد في السعودية والتي يتم العمل بها خلال يناير ٢٠٢٢، لذلك اكتظت محركات البحث لمعرفة جدول الأسعار الجديدة الذي طرحته شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، وفي ظل سعينا الدائم والمستمر على توفير كافة متطلبات متابعي موقعنا أعددنا هذا التقرير لاستعراض المراجعة الدورية لأرامكوالخاصة بـ أسعار البنزين الجديدة.

سعر البنزين الجديد في السعودية

يتم طرح سعر البنزين الجديد في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على ان يتم العمل بها في صباح اليوم الحادي عشر، حيث تسعي المملكة العربية السعودية بكامل مجهودها لتوفيرحياة كريمة لجميع مواطنيها والمقيمين على اراضيها، لذلك وجدت الحكومة السعودية بأن مراجعة أرامكو لأسعار البنزين والتي كانت تتم بشكل ربع سنوي غير مجدية المستهلك السعودي، َخاصة و أن أسعار البنزين في تغير مستمر لارتباطها بالسعر العالمي، لذلك فقررت أن يتم المراجعة الدورية لـ أسعار البنزين الجديدة بشكل شهري بالتناسب مع حجم الاستهلاك الشهري للمواطن بالمملكة.

اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية يناير 2022

اليوم هو الموعد الرسمي لتطبيق سعر البنزين الجديد في السعودية “الثلاثاء 11 يناير 2022″، والتي قامت شركة أرامكو المعنية بشئون النفط السعودي بتعديله والاعلان عنه بالأمس، ومازال البحث مستمر من قبل ألاف من المتواجدين داخل المملكة للاطلاع على أسعار البنزين الجديدة والتسعيرة الجديدة، ومن الجدير بالذكر أنه في أغلب الأحوال تطبق محطات الوقود في مختلف انحاء المملكة أسعار الشهر الماضي والتي كانت قد شهدت ارتفاع طفيف مقارنة بما كانت عليه الاسعار من قبل، وقد تحملت الحكومة السعودية الفارق في الزيادة خلال الشهور الماضية حتى لا يتكلف المواطن والمستهلك السعودي أي اعباء مالية، وجاءت قائمة أسعار البنزين المعدلة منقبل أرامكو على النحو التالي: