رئيس أوكرانيا: مستعدون لقرارات ضرورية تنهي الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أنه مستعد لاتخاذ القرارات الضرورية التي تنهي الحرب شرقي البلاد مع المتمردين المدعومين من موسكو.
وقال زيلينسكي إن مستعد لأخذ القرارات اللازمة لإنهاء الحرب الدائرة في منطقة دونابس، شرقي أوكرانيا، خلال القمة الرباعية التي تجمعه مع قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف: "حال الوقت من أجل إنهاء الصراع، ونحن مستعدون لأخذ القرارات الضرورية خلال القمة".
وفي البيان ذاته، قال رئيس هيئة أركان الجيش الأوكراني، أندريه يرماك، إن كييف تريد اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويأتي تصريح زيلينسكي في وسط الأزمة المتصاعدة على حدود البلاد الشرقية، مع حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود.
وبينما تؤكد كييف أن موسكو تريد غزو أراضيها، تنفي الأخيرة ذلك وتؤكد أن تحركاتها لا تهدد أحدا.
وتخوض القوات الأوكرانية منذ سنوات قتال مع متمردين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس، ولم تفلح اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية في إعادة الهدوء إلى المنطقة.
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