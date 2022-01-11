الأمم المتحدة تطلب 5 مليارات دولار لإنقاذ أفغانستان من كارثة

جدة - نرمين السيد - طلبت منظمة الأمم المتحدة مبلغًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، يقدر بخمسة مليارات دولار، لتمويل مساعداتها إلى أفغانستان هذا العام، وتأمين مستقبل البلد الذى يقف على شفا كارثة إنسانية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الأمم المتحدة فى بيان لها، اليوم، إن تمويل خطتها الجديدة يتطلب 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية فى أفغانستان لهذا العام. وبحسب الوكالة الفرنسية، يعد هذا أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلدهم إلى دول مجاورة.

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