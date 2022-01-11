الرئيس الأوكرانى: مستعدون لاتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة بشرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وكانت المحادثات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والروس قد بدأت أمس فى جنيف، بعد مواجهة استمرت أسابيع حول نشر روسيا قوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا قد أعلنت فى وقت سابق عن مطالب أمنية، تشمل فرض حظر على انضمام أوكرانيا ودول أخرى إلى الناتو، واستخدام حق النقض "فيتو" من قبل الكرملين على أنشطة التحالف فى الدول الأعضاء التى انضمت بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.