واشنطن: موسكو تنقل مروحيات عسكرية متقدمة إلى حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد أعلنت عن مطالب أمنية، تشمل فرض حظر على انضمام أوكرانيا ودول أخرى إلى الناتو، واستخدام حق النقض "فيتو" من قبل الكرملين على أنشطة التحالف فى الدول الأعضاء التى انضمت بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

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