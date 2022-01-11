الصين تلغى رحلات جوية قادمة من أمريكا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الصين أمرت بإلغاء أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة فى الأسابيع الماضية، بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بفيروس كورونا، عقب وصولهم إلى البلاد.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ألغت هيئة تنظيم الطيران فى الصين 8 رحلات جوية من الولايات المتحدة إلى شنغهاى، وذلك بموجب قواعدها للحد من تفشى الجائحة، إضافة إلى 4 رحلات لشركة يونايتد إيرلاينز، و2 لـدلتا إيرلاينز، و2 لأمريكان إيرلاينز. كما أشار التقرير إلى أن إدارة الطيران المدنى فى الصين ألغت 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ ديسمبر الماضى، بعدما جاءت فحوص ركاب إيجابية. ومن جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها اضطرت لإلغاء رحلات جوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاى، فى 15 و19 و22 و26 يناير الجارى.

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