إصابة 7 أشخاص فى انفجار بالفلبين

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية عن الليفتنانت كولونيل "جون باول بالدومار" المتحدث باسم الفرقة السادسة مشاة بالجيش الفلبينى، قوله إن أحد المصابين وهو طفل يبلغ من العمر 5 أعوام حالته خطيرة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.