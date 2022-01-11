إصابة 7 أشخاص فى انفجار بالفلبين

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية عن الليفتنانت كولونيل "جون باول بالدومار" المتحدث باسم الفرقة السادسة مشاة بالجيش الفلبينى، قوله إن أحد المصابين وهو طفل يبلغ من العمر 5 أعوام حالته خطيرة.
ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.
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